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İngiltere, Güney Georgia'ya çarpmak üzere olan buz dağı için alarma geçti

İngiltere, Güney Georgia adasına çarpmak üzere olan dev buz dağına araştırma ekibi gönderme kararı aldı. Üç yıldır sürüklenen buz dağı, adadan yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta.

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:16
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İngiltere, Güney Georgia'ya çarpmak üzere olan buz dağı için alarma geçti

Dev bir buz dağı İngiltere'nin Güney Georgia adasına çarpmak üzere.

A68a adlı buz dağı, 2017'de Antarktika'daki Larsen C buz tabakasından koptuğundan bu yana kuzeye doğru ilerliyor.

İngiltere hükümeti, bölgeye araştırma ekibi gönderme kararı aldı.

3 bin 900 kilometrekare yüzölçümüne sahip buz dağı, adadan yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta. Bu durum bilim insanlarını endişelendiriyor.

Güney Georgia'da kış mevsiminde daimi yerleşim yok.

Yaz aylarında adada 30 kadar kişi ikamet ediyor. Ancak ada penguenler ve balıkçıllar için dünyanın en önemli üreme alanı.

Besin zinciri bozulabilir

Adada yedi milyon penguen dahil 30 milyon kadar kuş ve iki milyon fokun yaşadığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, eriyen buzdan gelen tatlı suyun bölgedeki hayvanlar ve deniz yaşamı üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtiyor.

Buz dağının adaya çarptıktan sonra bölgedeki besin zincirinin bozulacağını da ifade ediyor. 

İngiliz Antarktik Araştırma Kurumu'nda görevli araştırma ekibinin ocak ayı sonunda bölgeye hareket etmesi bekleniyor.

Ekip, bölgeden deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk ve suda ne kadar plankton olduğu gibi verileri toplayacak. 

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