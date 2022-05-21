İngiltere harekete geçti!

ngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken bölgedeki diğer ülkelerin Rus tehdidine karşı korunmasına yardımcı olmak için müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın Moldova için güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Truss, "Putin daha büyük bir Rusya oluşturma emelleri konusunda net. Kiev'i alma girişimlerinin başarılı olmaması, bu hırslarından vazgeçtiği anlamına gelmiyor" dedi.

"MOLDOVA'NIN NATO STANDARTLARINA GÖRE SİLAHLANDIĞINI GÖRMEK İSTERİM"

Truss, bu doğrultuda İngiltere ve müttefiklerinin Rus tehdidi altındaki diğer savunmasız ülkelerin korunmasına yönelik görüştüğünü söyleyerek, "Gelecekteki saldırganlığı caydırmak için Ukrayna'nın savunmasını yükseltme konusundaki görüşmeler, Moldova gibi diğer savunmasız ülkeleri de kapsayacak. Moldova'nın NATO standartlarına göre donatıldığını görmek isterim. Bunu müttefiklerimizle görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss

Ukrayna'nın güneybatı sınırında bulunan Moldova, Rusya ile sınırı paylaşmamasına rağmen Ukrayna'nın güneyinde Rus kuvvetleri tarafından saldırıya uğrayan bazı bölgelere yakın olduğu için risk altında görülüyor.

Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna katılan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu (solda), AP Başkanı Roberta Metsola (sağda)

MOLDOVA AB'YE KATILMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Öte yandan, savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan göçmenlere sınırlarını açan Moldova, Ukrayna'ya yönelik saldırılardan sonra Avrupa Birliği'ne katılmak için başvuruda bulunmuştu.

- HER AN PATLAMAYA HAZIR DİNYESTER SORUNU

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Moldova'ya olası etkisi için şu ifadeleri kullanmıştı:

Dinyester Yanı Bölgesi ve genel olarak Moldova’da yaşananlar, birçok açıdan Ukrayna krizini anımsatıyor. Ayrılıkçı bölgenin mevcudiyetinin yanı sıra Rus yetkilileri, sıkça Moldova’daki Rus nüfusun baskı altında olduğunu ileri sürüyor. Ukrayna’daki “Polonya” rolünü ise burada tarihi ve siyasi sebeplerden ötürü “Romanya” üstlendi. İki mesele arasında başka benzerlikler de bulunuyor. Moldova’nın Ukrayna’dan en büyük farkı ise hem orduya (Moldova ordusu yalnızca 6 bin askerden oluşuyor) hem de askeri teknolojilere sahip olmaması.

25 Nisan’da başlayan ve iki gün boyunca zaman zaman meydana gelen patlamalar, son günlerde kesilmiş durumda. Şimdilik bu sessizliğin devam edeceği düşünülüyor. Taraflar bu olayları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmemekle birlikte özellikle Moldova ve ayrılıkçı Dinyester Yanı Bölgesi yetkilileri, Ukrayna’daki milyonlarca insanın (Luhansk ve Donetsk cumhuriyetleri vatandaşları dahil) nasıl yerinden edildiğini ve geri dönüşü olmayan insani, maddi ve manevi zararı gördüler. Tarafların karşılıklı suçlamalara rağmen istikrarsızlığın yayılmasından kaçınılması gerektiğini vurgulamaları da sessizliğe dair öngörüyü kuvvetlendiriyor. Ancak şu da bir gerçek ki Dinyester Yanı Bölgesi maalesef “her an patlamaya hazır bir sorun” olarak kalmaya devam edecektir.

RUSYA'NIN İNGİLTERE'YE NÜKLEER TEHDİDİ

Rusya savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ülkelerini tehdit etmiş, robotik denizaltı sistemi Poseidon'un, "İngiltere'yi denizin derinliklerine batırabileceği" savunulmuştu.

Ülkelere göre nükleer savaş başlığı stokları

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, İngiltere'nin küresel ortamda güvenliğini sağlamak için ülkenin nükleer savaş başlığı stokunu yüzde 40 oranında artıracağını duyurmuş, 2010 yılında bu yılın ortasına kadar 180 olan nükleer savaş başlığı sınırını 260'a çıkarılacağını açıklamıştı.