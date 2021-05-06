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İngiltere ile Fransa arasında 'Jersey' krizi: Adaya iki donanma gemisi gönderildi

İngiltere, Fransa'yla yaşanan balıkçılık sorunu nedeniyle Jersey adasına iki donanma gemisi gönderdi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 09:08
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İngiltere ile Fransa arasında 'Jersey' krizi: Adaya iki donanma gemisi gönderildi

İngiliz hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşayan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası adaya iki donanma gemisi gönderdi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, HMS Severn ve HMS Tamar gemilerinin deniz güvenliği devriyesi icra etmek için Jersey'e gönderildiği ve bunun "ihtiyati bir önlem" olduğu belirtildi.

İngiliz basını, gemilerin İngiltere'ye yaklaşık 85 mil uzaklıktaki adaya perşembe günü varmasının beklendiğini yazarken, Başbakan Boris Johnson'ın Jersey Başbakanı John Le Fondre ve Dışişleri Bakanı Ian Gorst ile görüştüğü ve adaya olan "sarsılmaz desteğinin" altını çizdiği ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın görüşmede Jersey ile Fransa arasında balıkçılık sorununda acilen diyaloğa ihtiyaç olduğunu söylediği belirtildi.

Bir ablukanın tamamen haksız olacağını kaydeden Johnson'ın, önlem olarak İngiltere'nin durumu izlemek için iki devriye gemisi göndereceği, İngiltere ve Jersey hükümetlerinin bu konuda yakın çalışmaya devam edeceğini vurguladığı aktarıldı.

FRANSA TEHDİT ETMİŞTİ

Sorun, Jersey'nin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereFransaDünya
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