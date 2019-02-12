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İngiltere kabinesi May'in istifasını bekliyor

12 Şubat 2019 Salı 10:46
İngiltere kabinesi May'in istifasını bekliyor

Brexit kördüğümünü çözmekte zorlanan İngiltere'de The Sun gazetesinin bugünkü manşeti gündemi değiştirdi. The Sun, kelime oyunlu manşetine Mayıs ayı sonunda Başbakan May'in istifa edeceğini yazdı. Kabine üyeleri bile istifa kararı bekliyor.

The Sun maşetinde "İngiltere kabinesi Başbakan May'in istifa etmeye hazırlandığına inanıyor" diye yazdı.

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İngiltere'nin en çok satan bulvar gazetesi END OF MAY başlığı atarak İngilizce bir kelime oyunu ile hem mayıs ayı sonunu hem de Başbakan May'in sonunu işaret etti. Bu iddia sonrası İngiliz Sterlini de dolar karşısında değer kaybetmeye başladı.

İngiltere'de Kabine bakanlarının büyük çoğunluğunun Başbakan Theresa May'ın bu yaz gelmeden  istifaya hazırlandığına inandığı bildirildi. 

The Sun gazetesinin haberinde İngiliz milletvekillerinin Ocak ayında  May'in İngiltere'nin AB'den ayrılacağı şartlarını belirten orijinal Brexit anlaşmasını reddettiği hatırlatıldı.

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Son Güncelleme: 12.02.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
Mayin Istifasıİngiltere
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