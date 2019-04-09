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İngiltere, Kıbrıs'taki uçak sayısını artırıyor

09 Nisan 2019 Salı 16:28
İngiltere, Kıbrıs'taki uçak sayısını artırıyor
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İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirildi. İngiltere’nin şu anda 17 tane olan F-35B savaş uçağı sayısı, 138’e çıkarılacak. 

Uçakların Kıbrıs’a yerleşmesi konusunda Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile İngiliz mevkidaşı Gavin Williamson arasında 4 Nisan’da Londra’da memorandum imzalandı. 

İki Bakanın memorandumu imzalamasının ardından  F-35B savaş uçaklarının Kıbrıs’a konuşlanması kararı alındı. 

Rum medyasının da geniş şekilde verdiği haberlere göre; uçaklar Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’daki operasyonlarda aktif olarak kullanılan Ağrotur Üssü’ne getirilecek. 

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Rum medyası İngiltere ile yapılan anlaşmayı “iki ülke arasındaki mevcut derin savunma bağlantılarını güçlendiren önemli bir anlaşma” olarak değerlendirdi. 

Anlaşma ile ilgili konuşan Rum Savunma Bakanı Angelidis de, “Doğu Akdeniz'in bir çatışma bölgesinden bir istikrar, güvenlik, kalkınma ve refah bölgesine dönüşmesinin Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti’nin stratejisi olduğunu” söyledi.

İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson de, “Kıbrıs değerli bir ortak ve arkadaştır ve bu anlaşmayı imzalayarak, önümüzdeki yıllarda savunma konusundaki yakın bağlarımızı güçlendirdik” dedi. 

Kıbrıs'taki İngiliz üssünün operasyonlarda kullanıldığını söyleyen Williamson, “Kıbrıs’taki üsten uçan uçakların, Suriye’deki terörist grupların yenilgisinde de önemli rol oynadığını” söyledi. 

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden bugüne kadar DEAŞ’a yönelik bin 700 kez hava saldırısı yapıldığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 09.04.2019 16:36
Anahtar Kelimeler:
Uçak Sayısı
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