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İngiltere Kralı William mı?

Coronavirüs salgını nedeniyle İngiltere Kraliçesi 93 yaşındaki Elizabeth kendini Windsor Kalesi’ne kapatırken, Kraliçe’nin “tacı”, oğluna değil, tahtın iki numaralı varisi olan torununa vereceği söyleniyor

19 Mart 2020 Perşembe 19:38
2634 Okunma
İngiltere Kralı William mı?

Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Kovid-19) İngiltere’de de ölümlere yol açınca, virüs paniği artan ülkede 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth de önlemlerini artırdı. Çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı’nı terk eden Kraliçe, Windsor Kalesi’ne kapandı.

İngiltere’de 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Londra’da coronavirüsün yaygınlaşması sonrası, arabayla 50 dakikalık uzaklıkta bulunan Windsor Kalesi’ne gitti. Sandringham kasabasındaki orman çiftliğinde bulunan 98 yaşındaki Prens Philip de helikopterle Windosr Kalesi’ne getirildi.

Bu arada, Kraliyet’in bir numaralı veliahtı olan 71 yaşındaki Prens Charles yerine, O’nun oğlu Prens William’ın kraliyetle ilgili bazı görevlerde büyükannesine vekalet edeceği açıklandı.

Prens Charles’ın 4 ay süreyle kendini her şeyden izole ettiği belirtiliyor.

Bu nedenle görev oğlu Wiliam’a verildi.

İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, hastalık belirtisi olsun veya olmasın, 70 yaşındaki herkesin, dört ay süreyle kendi kendini toplumdan izole etmesini önermişti.

93 yaşındaki Kraliçe ile 98 yaşındaki eşi ve 71 yaşındaki oğlu bu çağrıya uymak için görevlerinden geçici olarak çekilmiş olsa da, bir çok yorumcu, Kraliçe’nin “tacı”, oğluna değil, tahtın iki numaralı varisi olan torununa vermesini bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
Coronavirüsİngiltere
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Anna 2020-03-19 19:55:24

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Hasan 2020-03-19 21:19:48 @Anna

Katalog varmı gardaş

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Magusalı 2020-03-19 21:55:26

Kraliçe arı kovanı terketti kaleye kapandı. İşci arılar kovanda ne olacak düşünen yok. İngiltere işte böyle.

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