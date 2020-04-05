İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üstesinden geleceğiz

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, koronavirüs salgını nedeniyle bugün ulusa seslendi.

Kraliçe Elizabeth, “Önümüzdeki yıllarda bu zorlukla başa çıkan herkesin gurur duyacağını umuyorum” dedi.

Konuşmasına sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Kraliçe Elizabeth, fedakar bir şekilde çalışan diğer insanların da salgına karşı mücadelede halkı desteklediğini söyledi.

Koronavirüsün finansal zorluklar, yas ve aşılması gereken büyük sorunlar getirdiğini belirten Kraliçe, “Bu hastalıkla hep birlikte mücadele ediyoruz. Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üzerinden geleceğiz” dedi ve ekledi:

“Kendimizden gurur duymamız yalnızca geçmişimizden kaynaklanmıyor, günümüzü ve geleceğimizi de tanımlıyor.

“Birleşik Krallık’ın bir araya geldiği ve sağlık çalışanları ile diğer kilit öneme sahip işçileri alkışladığı anlar ulusal ruhumuzun dışa vurumu olarak hatırlanacaktır ve bunun sembolü de çocuklar tarafından çizilen gökkuşakları olacaktır.

“Kendini izole etmek zor bir şey olsa da tüm inanç gruplarından ve inançsızlardan pek çok insan, bunun yavaşlamak, ara vermek, dua etmek veya meditasyon yapmak için bir fırsat olduğunu fark ediyor.”

Kraliçe 2. Elizabeth bugüne kadar çok az sayıda ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.

Bunlar 1991’de İngiltere’nin Birinci Körfez Savaşı’na katılımı sırasında, 1997’de Prenses Diana’nın cenazesi öncesinde ve 2002’de annesinin cenaze töreni öncesindeydi.

Ulusa sesleniş konuşması için yalnızca BBC’den koruyucu kıyafet giymiş bir gazetecinin görüntü almasına izin verildi.