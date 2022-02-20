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İngiltere Kraliçesi Elizabeth, koronavirüse yakalandı

Buckingham Sarayı, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.

20 Şubat 2022 Pazar 14:31
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth, koronavirüse yakalandı
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Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve son durumu merak edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 95 yaşındaki Elizabeth'in hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.

Kısa bir süre önce tahta geçişinin 70'inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'in Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

AÇIKLAMA ENDİŞE YARATTI

Geçen haftalarda tahtın varisi olan oğlu Prens Charles ve gelini Cornwall Düşesi Camilla'nın da Covid-19 testi pozitif çıkarken Buckingham Sarayı'ndan bugün yapılan açıklama endişe yarattı.

HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken bu hafta içinde yapması gereken basit işlere devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Soğuk algınlığı gibi semptomlar gösteren Kraliçe Elizabeth'in Windsor'da kalmaya devam edeceği de belirtildi.

BASTONLA AYAKTA DURABİLİYOR

Prens Charles'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu merak edilen Kraliçe 2. Elizabeth son dönemde doktorların tavsiyesi üzerine kullanmaya başladığı bastonunu da elinden bırakmaması dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kraliçesi Elizabeth
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