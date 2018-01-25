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İngiltere, kripto para birimlerine karşı harekete geçebilir

Theresa May, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, kripto olarak bilinen sanal para birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu...

25 Ocak 2018 Perşembe 17:41
İngiltere, kripto para birimlerine karşı harekete geçebilir
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İngiltere Başbakanı Theresa May, kripto para birimi gibi alanlara çok ciddi şekilde bakmaları gerektiğini belirterek, "Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir." ifadesini kullandı.

Theresa May, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, kripto olarak bilinen sanal para birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

May, kripto para birimi gibi alanlara çok ciddi şekilde bakmaları gerektiğini belirterek, "Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir." ifadesini kullandı.

Son dönemde Bitcoin kullanımının giderek artmasına ilişkin olarak da May, bunun, bakmaları gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Herhangi bir teminatı olmayan sanal para birimlerinin uluslararası uyuşturucu ticareti dahil uzun yıllardır yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı ileri sürülürken, para transfer trafiğinin takibinin oldukça zor olmasının özellikle yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

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