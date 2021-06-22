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İngiltere, küçük Boris Johnson olarak doğan bebeği konuşuyor

İngiltere'de yaşayan Rus çiftin üç ay önce dünyaya gelen oğulları David, 'minyatür Boris' olarak anılıyor. Saçları nedeniyle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzetilen bebek, gören herkesin ilgisini çekiyor.

22 Haziran 2021 Salı 08:53
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İngiltere, küçük Boris Johnson olarak doğan bebeği konuşuyor

Tatiana Doronina ve eşi Ruslan, bir bebekleri olacağını öğrendiklerinde, kendileri gibi koyu renk saçlı olacağını hayal ediyordu. Ancak üç ay önce dünyaya gelen oğulları sapsarı saçlarıyla herkesi şaşırttı. Minik bebeğin saçları, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a benzetildi. Bebek David için ‘minyatür Boris’ yakıştırması yapıldı.

1 Mart’ta dünyaya gelen bebeklerinden sonra, artık Tatiana ve Ruslan çiftini yolda görenler, durdurup bebeklerinin saçlarıyla ilgili yorumlar yapmaya başladı.  

"DAVID ADETA BİR ÜNLÜ GİBİ"

35 yaşındaki çiçeği burnunda anne Tatiana Doronina, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, “David adeta bir ünlü gibi. Onu gören herkes baştan aşağı süzüyor. Görür görmez onu Boris Johnson ile kıyaslıyor” diye konuştu.

Doğumundan hemen sonra bebeğinin saçlarını fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren anne Tatiana, “Saçları nasıl bu kadar açık renkli olabilir diye düşündüm. Sonra ilk kez onu yıkadığımda saçlarının çok gür olduğunu fark ettim. Onu gören tüm hemşireler de saçlarının gürlüğüne şaşırdılar. O adeta bir minik Boris” dedi.

BABA 'BORIS' ADINI İSTEDİ, ANNE REDDETTİ

Tatiana Doronina, 43 yaşındaki baba Ruslan’ın, oğullarına Boris adını vermeyi teklif ettiğini, ancak kendisinin bunu kabul etmediğini anlattı. Anne Tatiana, “Tıpkı ona benzediğini söylemeleri için ona Boris dememize gerek yoktu, benzerlik o kadar bariz ki, ürkütücü” yorumunu yaptı.

Tatiana ve Ruslan çifti, İngiltere’de tanıştı ve şimdi Surrey bölgesinde yaşıyor. Oğullarını koyu renk saçlı beklerken sapsarı saçlarla doğmasına inanamayan çift, ailelerine bu kadar açık renkli bir akrabalarının olup olmadığını sorduklarını anlattı. Baba Ruslan, “Her ikimizin de ailesinde böylesine sarışın kişiler yoktu, ancak benim annem sarı saçlı doğmuş. Muhtemelen benim ailemden gelen genler nedeniyle David sarışın oldu” diye konuştu.

"BELKİ O DA BAŞBAKAN OLUR"

Anne Tatiana, bebeğinin saçlarını yıkadıktan sonra şekillendirmeye çalışsa da saçlarının şekle girmediğini söyleyerek, “Saçlarını yönetmek zor ve bence kendine has bir fikri var. Tıpkı Boris'in saçı gibi. Kim bilir belki David de bir gün başbakan olur” yorumunu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBoris Johnson
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