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İngiltere'nin ana muhalefet partisinden Filistin'e destek mesajı

Ürdün'ü ziyaret eden ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Filistin halkının bağımsız Filistin topraklarında barış içinde yaşama hakkı olduğunu belirtti.

24 Haziran 2018 Pazar 13:48
İngiltere'nin ana muhalefet partisinden Filistin'e destek mesajı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Filistin halkının bağımsız Filistin topraklarında barış içinde yaşama hakkı olduğunu söyledi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Corbyn, Başbakan Yardımcısı Recai el-Ma'şer ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle Ürdün'ün karşı karşıya kaldığı meydan okumaların ele alındığı görüşmede Corbyn, Filistin meselesinin adil çözümü ile Suriye krizinin siyasi çözümünün desteklenmesi başta olmak üzere bölgedeki sorunlara yönelik tutumlarının sabit olduğunu vurguladı.

Corbyn, Filistin halkının, bağımsız Filistin topraklarında barış içinde yaşama hakkı olduğunu belirterek, barış çabalarını engelleyen Yahudi yerleşim birimleri inşasının durdurulması ve Kudüs'ün barış kenti olması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ma'şer de Avrupa Birliği'nin, Ortadoğu'da barış çabalarının desteklenmesi, Filistin meselesine adil ve kalıcı çözüm bulunması ve Filistin halkının meşru taleplerinin karşılanması için üstlenmesi gereken rolün önemli olduğunu kaydetti.

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