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İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce oldu

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine Karen Pierce atandı.

28 Kasım 2017 Salı 15:06
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce oldu
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İngiltere Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Karen, bu göreve atanan ilk kadın oldu." denildi.

Açıklamada, ocak ayında yeni görevine başlayacak Pierce'in daha önce de New York'ta İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcılığı ve Cenevre'de de İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerinde bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, atamaya ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Britanya sadece Libya ve Suriye'deki sorunlara değinmiyor, ayrıca BM aracılığıyla olumlu bir değişim için çalışmaktan gurur duyduğu bir geçmişe sahip. Karen'in bu hayati önem taşıyan görevi devam ettirmeye yönelik sabrı, enerjisi ve diplomatik becerileri olduğunu biliyorum. Atanmasıyla ilgili kendisini kutluyorum."

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