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Babasının izinden giderek uzun yıllar polis memurluğu yapan Kentmen, şimdilerde Instagram fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor.
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Polislik kariyerinde, paylaşımlarını Twitter üzerinden yapan Kentmen, 12 saatlik gece vardiyalarına ve yoğun çalışma hayatına ara verip kendine odaklanmaya karar verdi.
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Bol bol spor yapıp yediklerine dikkat ederek vücudundaki kas oranını artıran Şermin, spordayken yaptığı paylaşımlarıyla Instagram'da tanınmaya başladı.
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Şermin'in böylelikle kısa sürede takipçi sayısı artmaya başladı.
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Sonra polislik kariyerine atıldı. Hayranları, şimdilerde Şermin'e "beni tutukla" diye yorum yapıyor.
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İngiltere'nin konuştuğu Şermin sosyal medyada popüler oldu!
İngiltere'de polis memurluğu yapılan 27 yaşındaki Şermin Kentmen, ülkenin gündemini meşgul ediyor. 9 yıl önce polislik kariyerine başlayan Şermin Kentmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf yüzlerce beğeni alıyor
25 Aralık 2018 Salı 17:37