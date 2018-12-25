Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
banner40

İngiltere'nin konuştuğu Şermin sosyal medyada popüler oldu!

İngiltere'de polis memurluğu yapılan 27 yaşındaki Şermin Kentmen, ülkenin gündemini meşgul ediyor. 9 yıl önce polislik kariyerine başlayan Şermin Kentmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf yüzlerce beğeni alıyor

25 Aralık 2018 Salı 17:37
İngiltere'nin konuştuğu Şermin sosyal medyada popüler oldu!

  • Babasının izinden giderek uzun yıllar polis memurluğu yapan Kentmen, şimdilerde Instagram fotoğraflarıyla adından söz ettiriyor. 

    • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

      Polislik kariyerinde, paylaşımlarını Twitter üzerinden yapan Kentmen, 12 saatlik gece vardiyalarına ve yoğun çalışma hayatına ara verip kendine odaklanmaya karar verdi. 

      • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

        Bol bol spor yapıp yediklerine dikkat ederek vücudundaki kas oranını artıran Şermin, spordayken yaptığı paylaşımlarıyla Instagram'da tanınmaya başladı.

        • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

          Şermin'in böylelikle kısa sürede takipçi sayısı artmaya başladı.

        • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

          banner41
          İngiltere'deki gazetelerde haberi yapılan Şermin, 2008 yılında henüz 17 yaşındayken Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması'na katıldı.

          • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

            Sonra polislik kariyerine atıldı. Hayranları, şimdilerde Şermin'e "beni tutukla" diye yorum yapıyor. 

          • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

          • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

            • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

              • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

                • İngiltere'nin konuştuğu Türk kızı Şermin!

                banner22
                Anahtar Kelimeler:
                Şermin Kentmen
                Yorumlar
                Avatar
                Adınız
                Yorum Gönder
                Kalan Karakter:
                Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
                Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
                İlgili Haberler
                Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığına yeniden Şevket Öznur seçildi.
                Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanlığına yeniden Şevket Öznur seçildi.
                Çin'de antik mezarlar bulundu
                Çin'de antik mezarlar bulundu
                Güzelyurt Belediyesi’nden İlkokul Öğrencilerine Yeni Yıl Etkinliği
                Güzelyurt Belediyesi’nden İlkokul Öğrencilerine Yeni Yıl Etkinliği

                banner5

                banner31

                Galeriler Videolar
                  Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
                  Gündem Kıbrıs Gazetesi

                  Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

                  Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

                  Künye İletişim Sitene Ekle
                  Yazılım: TE Bilişim