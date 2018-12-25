İngiltere'nin konuştuğu Şermin sosyal medyada popüler oldu!

İngiltere'de polis memurluğu yapılan 27 yaşındaki Şermin Kentmen, ülkenin gündemini meşgul ediyor. 9 yıl önce polislik kariyerine başlayan Şermin Kentmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf yüzlerce beğeni alıyor