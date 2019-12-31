Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

İngiltere'nin Rusya'nın NATO'ya üyeliğini tartıştığı ortaya çıktı

31 Aralık 2019 Salı 13:05
İngiltere'nin Rusya'nın NATO'ya üyeliğini tartıştığı ortaya çıktı

İngiltere'de 1995 yılına ait gizli başbakanlık belgelerinde, dönemin İngiliz Savunma Bakanı MalcolmRifkind'nin, hükümete Rusya’nın NATO’ya üye yapılmasını önerdiği ortaya çıktı.

İngiliz Ulusal Arşivinin bugün açıkladığı 1995 yılına ait gizli başbakanlık belgelerine göre, dönemin Savunma Bakanı Rifkind, Rusya’nın NATO’ya kısmi üye yapılması teklifini hükümet içinde yapılan bir dış politika seminerinde gündeme getirdi.

Belgelere göre Rifkind, kısmi üyelik yoluyla zirvelere ve bakan düzeyinde toplantılara katılmasına olanak verilmesinin bu ülkenin NATO’nun doğuya genişlemesiyle ilgili kaygılarını azaltacağını savundu. Ancak Rifkind kısmi üyeliğin Rusya’yı 5. maddenin kapsamı ve NATO'nun uluslararası askeri kadrosu dışında tutacağının da altını çizdi.

Rifkind, kısmi üyeliğin Ukrayna, Belarus, Moldova ve Baltık ülkelerine de verilebileceğini, böylelikle yeniden Rusya’nın yörüngesine girmelerinin engelleneceği görüşünü de savundu.

Belgelere göre Rifkind’in teklifine itiraz eden dışişleri bakanlığı ise böyle bir kısmi üyelik statüsünün Rusya’da bir gün NATO’nun tam üyesi olabileceği “yanlış beklentisine” yol açacağı uyarısında bulundu.

“Yerine getirmeye hiç niyeti olmadığı bir sözü, Türkiye’ye veren Avrupa Birliği’nin düştüğü durumu, biz de NATO bağlamında yinelememeliyiz.” ifadesi kullanılan dışişlerinin itirazında, bunun büyük bir istikrarsızlık yaratacağı kaydedildi.

Bugün yayımlanan gizli belgeler içinde yer alan dışişleri notlarında, “NATO toplantılarında Rusya’nın temsilcilerinin bulunması NATO’nın karar alma sürecini nasıl etkiler? Ukrayna’nın veya Belarus’un bağımsızlığı ne kadar umurumuzda?” gibi sorular da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcı şaşkına çevirdi: Uzaylılarla seks yapmayı reddettim, çünkü…
Ünlü şarkıcı şaşkına çevirdi: Uzaylılarla seks yapmayı reddettim, çünkü…
Irak'ta ABD Büyükelçiği'ne saldırı: Bayraklar yakılıyor
Irak'ta ABD Büyükelçiği'ne saldırı: Bayraklar yakılıyor
Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı
Avustralya'da yangından kaçan binlerce kişi deniz kenarlarına sığındı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim