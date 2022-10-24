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İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlik yarışının düğümü çözüldü. Ülkenin yeni başbakanı geçen hafta istifa ettiğini açıklayan Liz Truss'ın ardından Rishi Sunak oldu.

24 Ekim 2022 Pazartesi 16:06
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İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu



 İngiltere'de eski Başbakan Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekilerek ülkenin eski Maliya bakanı olan Rishi Sunak'ın önünü açtı.

Johnson, "Doğru zaman olmadığını düşünüyorum" demişti. 

Johnson, adaylık için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığını öne sürmüş, "Parlamento'da partiniz bir bütün değilse, hükümeti etkili bir şekilde yönetemezsiniz" demişti.  Ayrıca, 2024 seçimleri için adaylık sinyali veren eski başbakan, "2024'te partiye zafer kazandırabilmek için iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum" dedi.

PENNY MORDAUNT YETERİNCE DESTEK TOPLAYAMADI
 

Rishi Sunak'ın en yakın rakibi Penny Mordaunt ise milltevekillerinden yeterince destek toplayamadı. 

Muhafazakar Parti'nin yetkili seçim organı olan 1922 Komitesi, başkanlık yarışında aday olacakların en az 100 millletvekilinin desteğini alması gerektiğini açıklamıştı. Mordaunt'un topladığı milletvekili destek sayısı ise 100'e ulaşamadı. Mordaunt, bugün saat 16'ya kadar gerekli desteği bulamadığı için, Rishi Sunak 1922 Komitesi tarafından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin başbakanı ilan edildi.

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

12 Mayıs 1980 yılında doğan İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesi olarak görev yapıyor.  Muhafazakar Parti üyesi  Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yaptı.. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond  milletvekili olarak görev yapıyor. 

Sunak, 2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.Sunak, 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında ise Hazine Bakanı olarak görev aldı.

Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiği duyurdu. Sunak, "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" demişti.

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