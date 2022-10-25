İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden 20 Ekim'de istifasını açıklayan Liz Truss, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa sesleniş konuşmasının ardından İngiltere Kralı Charles'a istifasını sundu.



Truss'ın ardından Kral 3. Charles'la bir araya gelen Sunak, Kral'dan hükümeti kurma görevini aldı ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.



Sunak, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen "Kral 3. Charles'ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan" olarak da tarihe geçti.

43 yaşında olan ve 200 yıldan fazla bir süredir ülkenin en genç ideri olan Sunak'ın derhal bir Kabine atamaya başlaması ve ekonomik durgunluğa doğru kayan bir ekonomiyle başa çıkması bekleniyor. Bu yılki üçüncü Muhafazakar Parti lideri, Truss'un kısa dönemi İngiltere'nin zaten zor olan ekonomik görünümünü zayıflattıktan sonra, parçalanmış bir iktidar partisini de birleştirmeye çalışacak.

Sunak, yaptığı konuşmada, selefinin hatalarını kabul etti ve gündeminin merkezine “ekonomik istikrar ve güven”i yerleştirme sözü verdi. "Derin ekonomik kriz"le şefkatle yüzleşeceğini ve hükümetinin temel noktasının "dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirlik"e dayalığı olduğunu aktardı.

SUNAK, MUHAFAZAKAR PARTİNİN LİDERİ VE ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet, 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.



Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.



Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.



Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda, İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.



İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.



Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, rakibi Penny Mordount'un kendisini desteklediğini belirterek dün liderlik yarışından çekilmesiyle tek aday olarak doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı olmuştu.