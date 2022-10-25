Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107

İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı. Başbakan olarak ilk konuşmasını başkanlık konutu 10 numaranın önünde yapan Sunak, "Ekonomik bir krizin içerisindeyiz. Ülkeyi birleştireceğim" dedi.

25 Ekim 2022 Salı 16:48
123 Okunma
İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı



İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden 20 Ekim'de istifasını açıklayan Liz Truss, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa sesleniş konuşmasının ardından İngiltere Kralı Charles'a istifasını sundu.

Truss'ın ardından Kral 3. Charles'la bir araya gelen Sunak, Kral'dan hükümeti kurma görevini aldı ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Sunak, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen "Kral 3. Charles'ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan" olarak da tarihe geçti.

43 yaşında olan ve 200 yıldan fazla bir süredir ülkenin en genç  ideri olan Sunak'ın derhal bir Kabine atamaya başlaması ve ekonomik durgunluğa doğru kayan bir ekonomiyle başa çıkması bekleniyor. Bu yılki üçüncü Muhafazakar Parti lideri, Truss'un kısa dönemi İngiltere'nin zaten zor olan ekonomik görünümünü zayıflattıktan sonra, parçalanmış bir iktidar partisini de birleştirmeye çalışacak.

Sunak, yaptığı konuşmada, selefinin hatalarını kabul etti ve gündeminin merkezine “ekonomik istikrar ve güven”i yerleştirme sözü verdi. "Derin ekonomik kriz"le şefkatle yüzleşeceğini ve hükümetinin temel noktasının "dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirlik"e dayalığı olduğunu aktardı.

SUNAK, MUHAFAZAKAR PARTİNİN LİDERİ VE ÜLKENİN YENİ BAŞBAKANI OLDU

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet, 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda, İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.

Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, rakibi Penny Mordount'un kendisini desteklediğini belirterek dün liderlik yarışından çekilmesiyle tek aday olarak doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı olmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Dünyanın en kirli adamı’ 94 yaşında hayatını kaybetti
‘Dünyanın en kirli adamı’ 94 yaşında hayatını kaybetti
Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi
Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi
"Ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım"
"Ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim