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İngiltere'nin yeni kralı Charles’ten Kraliçe'nin ölümü sonrası açıklama

İngiltere'nin yeni kralı Charles, Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrası yaptığı açıklamada, “Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır” dedi.

08 Eylül 2022 Perşembe 22:41
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İngiltere'nin yeni kralı Charles’ten Kraliçe'nin ölümü sonrası açıklama


İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayı’nın kapısına ölüm ilanı asıldı.

İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.

Son Güncelleme: 08.09.2022 22:52
Anahtar Kelimeler:
İngiltereKraliçe Elizabeth
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