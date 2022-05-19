Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...

İngiltere Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş gerekçesiyle, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

19 Mayıs 2022 Perşembe 15:30
43 Okunma
İngiltere Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında, üç hava yolu şirketi Aeroflot, Ural Airlines ve Rossiya Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki kullanılmayan iniş alanlarını İngiltere'deki hiçbir havalimanında satamayacağı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürme kabiliyetini sekteye uğrattığı, hayati tedarik zincirlerine zarar verdiği kaydedildi.

"RUS EKONOMİSİNİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Hava sahamızı zaten Rus havayollarına kapatmıştık. Putin, Ukrayna'ya barbarca saldırısına devam ettiği sürece, Rus ekonomisini hedef almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Her ekonomik yaptırımın, Putin'e verdikleri net mesajı pekiştirdiğini vurgulayan Truss, Ukrayna galip gelene kadar durmayacaklarının altını çizdi.


İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından 25 Şubat'ta Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı. Rusya da misilleme olarak aynı tarih itibarıyla hava sahasını İngiltere'nin uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Rus saldırısında ölen çocukların sayısı...
İşte Rus saldırısında ölen çocukların sayısı...
Dendias: "Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil"
Dendias: "Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil"
130 bin yıl önce yaşayan Denisovalı bir çocuğa ait diş bulundu
130 bin yıl önce yaşayan Denisovalı bir çocuğa ait diş bulundu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim