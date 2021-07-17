İngiltere Sağlık Bakanı Covid-19 testi pozitif çıktı

Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca henüz aşı yaptırmayanları, aşı olmaya çağırdı.

15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı

İngiltere'de dün 51 bin 870 Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni vakaların oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.