Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorries koronavirüse yakalandı

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 09:13
798 Okunma
İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorries koronavirüse yakalandı

Dorries, yazılı açıklamasında, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'ten 6'ya çıktığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereAğlık BakanlığıNadine Dorries
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 4 bin 284’e yükseldi
İtalya'nın tamamı karantina altında
İtalya'nın tamamı karantina altında
Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim