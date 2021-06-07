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İngiltere Sağlık Bakanı’ndan Hint varyantı açıklaması

21 Haziran itibarıyla kısıtlamaları bir kademe daha gevşetmeye hazırlanan İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock, son dönemde artan vaka sayıları ile ilgili açıklamada bulundu. Hancock, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de hızla yayılan Delta varyantının (Hint varyantı), geçmişteki mutasyonlara kıyasla yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:52
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İngiltere Sağlık Bakanı’ndan Hint varyantı açıklaması

Aşılamaya en erken başlayan ülke olan ve geçtiğimiz ay itibarıyla kısıtlamalarda gevşemeye giden İngiltere’de son dönemde artan vaka sayıları ile ilgili Sağlık Bakanı Matt Hancock açıklamalarda bulundu.

‘KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİNİ ZORA SOKTU’

Bakan Hancock, vaka sayılarının artmasının 21 Haziran’da kısıtlamaların gevşetilmesini öngören kararı zora soktuğunu söylerken, ülkede çoğunlukla tespit edilen Delta varyantının (Hint varyantı) yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

BBC’ye konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, halihazırda İngiltere’de Delta varyantının baskın olduğunu ve herkes için yaşamı daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Sky News’e yaptığı açıklamada ise Hancock, ülkede 30 yaşın altındakilerin önümüzdeki haftadan itibaren aşılanmaya başlayacağını belirterek, yeniden açılma programının ertelenmesinin veya bazı kuralların yürürlükte kalmasının hala mümkün olduğunu bildirdi.

İngiltere'de Covid Bilim Kurulu, geçtiğimiz hafta Delta varyantının yüzde 40 ila 50 daha bulaşıcı olması durumunda, geçtiğimiz yılbaşında ve geçen bahar aylarında on binlerce kişinin hayatını kaybettiği dönemlerden "daha büyük bir zirveye" ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

VAKA SAYISI ÜÇTE İKİ ARTMIŞTI

Geçtiğimiz gün İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Birleşik Krallık genelindeki Covid vakası sayısının üçte iki oranında arttığını duyurmuş, 29 Mayıs'a kadar olan bir hafta içinde 100 bin kişinin ya da her 660 kişide bir kişinin testinin pozitif çıktığını belirtmişti.

Bu sayının bir önceki hafta 60 bin kişi olduğunun altı çizilirken, enfekte olanlar arasında giderek artan oranda ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının görüldüğü bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereHint VaryantıKoronavirüs
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