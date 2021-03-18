İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor

Ülke sınırları içinde mültecileri istemeyen Avrupa ülkeleri bu kapsamda Türkiye'yi tampon olarak kullanırken, mültecileri göndermek için çeşitli yollar deniyor. İngiliz basını, İngiltere'nin ülkedeki mültecileri para karşılığında farklı ülkelere gönderme planı yaptığını, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu yazdı.

Suriye'de 10 yıl önce başlayan iç savaşın ardından Avrupa'ya yönelen mültecilerin sayısında önemli bir artış yaşandı. Mültecileri ülkelerinde istemeyen Avrupa ülkeleri Türkiye'yi tampon olarak kullanırken, mültecilerden 'kurtulmak' adına farklı adımlar atıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere, ülkedeki mültecileri para karşılığında farklı ülkelere göndermenin peşinde. İçişleri Bakanı Priti Patel'in, İngiltere'ye yasadışı yollardan ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanları, başvurularıyla uğraşacak denizaşırı bölgelere yerleştirme planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Mültecilerin gönderileceği yerler arasında, Atlantik'teki Man Adası ve Cebelitarık ile Pasifik'teki Ascension ve St. Helena Adası'nın yanı sıra Türkiye'nin de olduğu ileri sürüldü.