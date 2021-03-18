Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 yıl cezaevine gönderildi
1 yıl cezaevine gönderildi
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...

İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor

Mültecileri ülkelerinde istemeyen Avrupa ülkeleri Türkiye'yi tampon olarak kullanırken, mültecilerden 'kurtulmak' adına farklı adımlar atıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 23:48
64 Okunma
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor

Ülke sınırları içinde mültecileri istemeyen Avrupa ülkeleri bu kapsamda Türkiye'yi tampon olarak kullanırken, mültecileri göndermek için çeşitli yollar deniyor. İngiliz basını, İngiltere'nin ülkedeki mültecileri para karşılığında farklı ülkelere gönderme planı yaptığını, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu yazdı.

Suriye'de 10 yıl önce başlayan iç savaşın ardından Avrupa'ya yönelen mültecilerin sayısında önemli bir artış yaşandı. Mültecileri ülkelerinde istemeyen Avrupa ülkeleri Türkiye'yi tampon olarak kullanırken, mültecilerden 'kurtulmak' adına farklı adımlar atıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre İngiltere, ülkedeki mültecileri para karşılığında farklı ülkelere göndermenin peşinde. İçişleri Bakanı Priti Patel'in, İngiltere'ye yasadışı yollardan ulaşarak sığınma başvurusunda bulunanları, başvurularıyla uğraşacak denizaşırı bölgelere yerleştirme planı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Mültecilerin gönderileceği yerler arasında, Atlantik'teki Man Adası ve Cebelitarık ile Pasifik'teki Ascension ve St. Helena Adası'nın yanı sıra Türkiye'nin de olduğu ileri sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da 16 bölgede tüm gün sokağa çıkma yasağı
Fransa'da 16 bölgede tüm gün sokağa çıkma yasağı
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan hemşire komaya girdi
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan hemşire komaya girdi
Kanada’da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu
Kanada’da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim