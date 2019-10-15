İngiltere, Türkiye'ye ambargoya itiraz etti!

İngiltere'nin, AB’nin Türkiye’ye silah ambargosu girişimine itiraz ettiği ortaya çıktı.

The Independent gazetesinin haberine göre, İngiliz hükümeti, dün Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’nda Türkiye'ye silah satışını durdurmaya yönelik girişime itiraz etti.

İngiltere’nin bu tutumu, AB’nin bu konuda toplu karar almasına engel oldu.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, Türkiye'ye silah ambargosu ilan ederken İngiliz hükümeti, bu konuda adım atmamıştı.

İngiltere’nin dünkü tutumunun, ülkenin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı’na yönelik tutumunda değişikliğin işareti olabileceği belirtiliyor.

Asker çekebilir

İngiliz basınında dün yer alan haberlere göre, İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'le mücadele koalisyonu kapsamında bulundurduğu ancak sayısı açıklanmayan özel kuvvet askerlerini çekmeye hazırlanıyor.

İngiltere'nin bu kararında, ABD'nin bölgedeki 1000 kadar askerini geri çekme kararının etkili olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte, İngiliz Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin bölgedeki İngiliz özel kuvvet askerlerinin mevcudiyetiyle ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.

Harekatın başarısı havayı değiştirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim'de yayımladığı açıklamada, “tek yanlı” diye nitelendirdiği harekatla ilgili “ciddi kaygılarının” olduğunu dile getirmişti.

İngiliz Parlamentosunda yapılan oturumda farklı partilerden milletvekilleri, Türkiye'nin harekatını sert sözlerle eleştirerek hükümeti “eyleme geçmeye” çağırmıştı.

İngiliz basını da “istila” diye nitelendirdiği harekatı tek yanlı haber ve yorumlarla gündemde tutarken Türkiye'nin operasyonunun terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasına yol açacağı propagandasını yoğun şekilde yürüttü.

Harekatın daha bir haftasını doldurmadan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı kazanılan hızlı başarı, hem İngiliz siyasetindeki hem de basınındaki havayı değiştirmeye başladı.