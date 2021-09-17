İngiltere’den beklenen iyi haber geldi. Türkiye kırmızı listeden çıkarıldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın açıkladığı değişikler arasında, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin basitleştirilmesi de bulunuyor.

Alınan karar uyarınca İngiltere artık ülkeleri yalnızca "yeşil" ve "kırmızı" kategorilere ayıracak.

Daha önce, örneğin Türkiye gibi kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı ya da yeşil listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı. İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardı.