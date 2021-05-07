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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı

Gelen yolcular, 10 gün karantina uygulamasına tabi tutulacak.

07 Mayıs 2021 Cuma 21:56
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İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeye aldı

İngiltere, Manchester City ile Chelsea arasında gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi Türkiye'yi 'kırmızı' listeye aldı. Kırmızı listedeki ülkelerden gelen yolculara 10 gün karantina uygulanıyor.

İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan 'kırmızı listeye' dahil etti. Bu listeye dahil olan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca, masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Kararı duyuran İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi. Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ancak bu konuda son kararın UEFA'ya ait olacağını dile getirdi. İngiliz Bakan, finalin İngiltere'de yapılmasına hazır olduklarını söyledi.

​UEFA'dan yapılan açıklamada ise, İngiliz hükümetinin kararı hakkında düşünmek için süreye ihtiyaç olduğunu duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereTürkiye
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