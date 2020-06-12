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İngiltere Ulaştırma Bakanı: "Test sayısı artıyor ama vaka sayısı azalıyor"

Shapps, Ulusal İstatistik Bürosu'nun salgınla ilgili yayımladığı son verinin "cesaret verici bir ilerlemeyi" gösterdiğini söylerken, 25 Mayıs-7 Haziran arası her 1700 kişiden birinin enfekte olduğunu, bunun daha önce 1000'de olarak gerçekelştiğini anlattı.

12 Haziran 2020 Cuma 19:53
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İngiltere Ulaştırma Bakanı: "Test sayısı artıyor ama vaka sayısı azalıyor"

İngiltere'de günlük Koronavirüs bilgilendirme basın toplantısını gerçekleştiren Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkedeki Koronavirüs bulaştırma katsayısı R0'ın geçen haftaya göre değişiklik göstermediğini ve 0,7 ila 0,9 arasında seyrettiğini söyledi.

R0 katsayısını 1'in altında tutmak istediklerini belirten Shapps, 12 Haziran itibariyle 1541 yeni vakayla karşılaşıldığını ve Koronavirüs yüzünden hastanede yatanların sayısının ülke genelinde düştüğünü belirtti.

Shapps, Ulusal İstatistik Bürosu'nun salgınla ilgili yayımladığı son verinin "cesaret verici bir ilerlemeyi" gösterdiğini söylerken, 25 Mayıs-7 Haziran arası her 1700 kişiden birinin enfekte olduğunu, bunun daha önce 1000'de olarak gerçekelştiğini anlattı.

Shapps ayrıca, test sayısındaki artışa karşın, yeni vaka sayısının düşmeye devam ettiğini anlattı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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