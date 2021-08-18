İngiltere 'uzun vadede' 20 bin Afgan mülteci alacak

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, “hükümetin, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından aldığı bir kararla, ilk sene 5 bin olmak üzere ‘uzun vadede’ 20 bine kadar Afgan mülteciyi alacağını” duyurdu.

Johnson açıklamasının devamında, “Afganistan'ı son yirmi yılda daha iyi bir yer haline getirmek için bizimle birlikte çalışan herkese borçluyuz. Çoğunluğu özellikle kadınlar olmak üzere, bizim desteğimize ihtiyaç duyuyor. İngiltere’nin, onlara ve ailelerine ülkede güvenli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için bu yolu uygulayabilmesinden gurur duyuyorum" dedi.



Johnson, bu sabah söz konusu yeni uygulamayı Avam Kamarası'nda görüşmek üzere yaz tatilini yarıda bırakan milletvekillerine sunacak.



Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da hızla kötüleşen durum karşısında, Johnson'ın Muhafazakâr Partisi de dahil olmak üzere krizi yönetmesi konusunda eleştiriler gündeme geldi.