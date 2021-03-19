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İngiltere ve AB arasındaki ‘savaşı’, aşı krizi daha da kızıştırdı

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından aralarındaki ticari konularla ilgili anlaşmazlık nedeniyle gerilen AB-İngiltere ilişkileri AB’nin yaşadığı aşı krizi sonrası daha da şiddetlendi.

19 Mart 2021 Cuma 10:19
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İngiltere ve AB arasındaki ‘savaşı’, aşı krizi daha da kızıştırdı

Aralarındaki ilişkiyi geren en son hamle ise Avrupa Komisyonu’nun üye ülkeler dışındaki ülkelere Covid-19 aşı ihracatını engellemeyi düşüneceğini açıklaması oldu.

İngiltere’nin, AB dışındaki en fazla aşı alan ülke olduğu bilinirken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'de karşılıklılık görmek istediğini söyledi.

Bu hamle ve açıklamaların ardından bazı AB ülkelerinin de AstraZeneca aşısınının kullanımını askıya almasıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın eski başdanışmanı Dominic Cummings da, “Daha bu hafta AstraZeneca aşısı konusunda çılgın kararlar ve korkunç bürokrasisiyle Brüksel'deki bilim karşıtı, girişimcilik karşıtı, teknoloji karşıtı kültürün neler yapabileceğini gördük” dedi.

NTV

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