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İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizi büyüyor

Avrupa Birliği üyesi Fransa ve Birlikten ayrılan İngiltere arasındaki balıkçılık haklarına ilişkin anlaşmazlıklar, dozu giderek artan karşılıklı talep ve tehditlerle diplomatik ve ticari bir krize dönüşme riski taşıyor.

19 Kasım 2021 Cuma 12:17
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İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizi büyüyor
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İngiltere ve Fransa arasında yaklaşık 10 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, her iki ülkenin liderlerinin söylemlerini giderek sertleştirmesiyle büyüyor.

Son olarak İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'nın temsilcilerinden oluşan konsey ile görüşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın balıkçılık haklarına yönelik "haksız" tehditlere maruz kalması durumunda İngiltere'nin "Jersey'in arkasında durmaya devam edeceğini" söylemesi karşılıklı ilişkilerin geldiği kritik eşiği göstermesi açısında önem taşıyor.

İngiltere, Fransa'nın kendisine yaptırım uygulaması halinde Avrupa Birliği (AB) ile ticaretini Hollanda ve Belçika limanlarına bile kaydırmayı göze alıyor.

İngiltere olası yaptırımlara karşı alternatif limanları değerlendiriyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, AB ile olan ticaret yollarının çeşitlendirilmesi için çalıştıklarını belirterek, “Ticaret yollarını denemek ve açmak için Hollanda ve Belçika'daki diğer limanlara bakıyoruz" ifadesini kullandı.

İngiltere her ne kadar Birlikten ayrılmış olsa da Fransa ile ticareti ve ekonomik ilişkileri son derece güçlü. İngiltere ve Fransa’nın salgının etkili olduğu 2020 yılında bile toplam ticaret hacmi 66,3 milyar sterlin seviyesindeydi.

Karşılıklı ticaret açısından büyük öneme sahip bu iki liman arasında feribotlarla geçiş yapan ağır araç sayısı, günde yaklaşık 10 bin civarında. İngiltere ve Fransa arasında Jersey Adası etrafındaki balıkçılık haklarına ilişkin anlaşmazlığın büyümesi ise karşılıklı ticaretin Noel öncesinde aksama riskini artırıyor.

Fransa’nın, Birlikten ayrılan İngiltere’nin egemenlik haklarının altını çizen açıklamalarının ardından açıklamaların tonunu bir miktar yumuşatması dikkati çekiyor.

Küresel belirsizliklerin ve tedarik zincirlerindeki aksaklıkların arttığı, enerji ve tüketici fiyatlarının yükseldiği bir ortamda, aslında hem İngiltere hem de Fransa gerilimi daha fazla artırmanın herhangi bir fayda sağlamayacağının farkında.

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