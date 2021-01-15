Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
28'i yerel 31 pozitif vaka
Kapat

İngiltere'ye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina uygulanacak

Başbakan Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerde yatanların sayısının 37 bini geçtiğini ve birçok kanser hastasının tedavisinin ertelendiğini söyledi.

15 Ocak 2021 Cuma 21:32
450 Okunma
İngiltere'ye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina uygulanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni türlerinin ülkeye girişini engellemek için ek tedbirler aldıklarını, bu kapsamda "seyahat koridorları" listesini askıya alarak ülkeye gelecek tüm yolculara 10 günlük karantina şartının getirileceğini duyurdu.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen basın toplantısında, 12 Ocak'ta 4 bin 134 kişinin hastanelere yatırıldığını, bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğunu ifade etti.

Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) "çok zor durumda" olduğuna dikkati çeken Johnson, hastanelerde yatanların sayısının 37 bini geçtiği ve salgın nedeniyle birçok kanser hastasının tedavisinin ertelendiği bilgisini paylaştı.

Johnson, Kovid-19'un yurt dışı kaynaklı yeni türlerinin ülkeye girişini durdurmak için ek adımlar attıklarına işaret ederek, "18 Ocak'tan itibaren 'seyahat koridorları' listesini askıya alacağız. Bu, ülkeye gelenlerin son 72 saatte negatif Kovid-19 test sonucu göstermelerinin zorunlu olduğu ve ülkeye girdikten sonra evlerinde 10 gün boyunca bireysel karantinaya girmeleri anlamına geliyor. Bu kurallara uymayanlara karşı yaptırımları artıracağız. " ifadelerini kullandı.

Ülkede 3 milyon 200 binden fazla kişiyi aşıladıklarını aktaran Johnson, 80 yaş üstündekiler ve bakımevinde kalanların yüzde 40'ına aşı yapıldığını, bu sayıların Avrupa'daki diğer ülkelerden daha yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Yoğun bakım hastaları Londra'dan 482 kilometre uzaktaki Newcastle'a taşınıyor

Öte yandan, Guardian gazetesinde yer alan bir haberde, Londra'daki hastanelerde yaşanan yer sıkıntısı nedeniyle bazı yoğun bakım hastalarının 482 km uzaklıktaki Newcastle şehrine taşındığı belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen, Hastane Danışmanları ve Uzmanları Derneği Başkanı Dr. Claudia Paoloni, hastaları yüzlerce kilometre uzağa nakletmenin çok zor olduğunu ve NHS'in böyle bir çözüme yönelmesinin yaşanan sorunların ciddiyetini gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'de seyahatler için 'aşı sertifikası' çıkarılması tartışılıyor
AB'de seyahatler için 'aşı sertifikası' çıkarılması tartışılıyor
İtalya'da son 24 saatte 477 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 477 kişi hayatını kaybetti
Havada koronavirüs paniği!
Havada koronavirüs paniği!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim