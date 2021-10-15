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İngiltere'ye "misilleme" tehdidi

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiliz sularında avlanmaları için Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi halinde İngiltere'ye karşı 8 gün içinde misilleme yapacaklarını bildirdi.

15 Ekim 2021 Cuma 10:29
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İngiltere'ye "misilleme" tehdidi
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Beaune, yaptığı açıklamada, yaşanan balıkçı sorununda çok sabırlı davrandıklarını, İngiltere'nin Fransız balıkçılara İngiliz sularında avlanmaları için gerekli lisansı, bilgi eksikliği nedeniyle değil siyasi tercihi sonucu vermediğini belirtti.

Bunun sadece Fransa'nın değil aynı zamanda Avrupa'nın da sorunu olduğunu ifade eden Beaune, bu konuda Avrupalı ortaklarını harekete geçirdiklerini söyledi.

Beaune, İngiltere'nin Fransız balıkçılara lisans vermemeye devam etmesi ve olumlu işaret almamaları halinde 8 gün içinde ulusal veya Avrupa düzeyinde misilleme yapacaklarını kaydetti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Fransaİngiltere
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