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İngiltere'ye 'yalnızlıktan sorumlu' bakan

İngiltere'de başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada yalnızlıktan sorumlu bir bakanlığın kurulduğu açıklandı..

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:06
İngiltere'ye 'yalnızlıktan sorumlu' bakan
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Muhafazakar Parti'den milletvekili Tracey Crouch'un yalnızlık bakanı olarak atanacağı belirtildi.

Bu projenin temellerini 2016 yılında aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen İşçi Parti milletvekili Jo Cox atmıştı.

Başbakan Theresa May, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Jo Cox, ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardım etmeye adamıştı" dedi.

May, yeni bakanlığın Cox'un mirasına sahip çıkarak bu konuda çalışan sivil toplum örgütleriyle beraber çalışacağını dile getirdi.

Göreve atanan bakan Crouch ise "Bu konu Jo'nun tutkuyla ilgilendiği bir meseleydi, biz de anısına sahip çıkmak ve İngiltere'de yalnızlıktan ötürü acı çeken milyonlarca kişiye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Aynı zamanda Ulusal İstatistik Ofisi'nin yalnızlığın doğru ölçümü için bir yöntem geliştireceği aktarıldı.

Sigara içmek kadar zararlı

Yalnızlığın İngiltere'de 9 milyon kişiyi etkilediği düşünülüyor.

2017 yılında yayımlanan bir rapor, yalnızlığın günde 15 adet sigara içmek kadar kötü olduğunu ortaya koymuştu.

İngiltere'de ulusal sağlık sisteminden sorumlu olan NHS'nin bakım biriminin yöneticilerinden Prof. Jane Cummings, soğuk hava ve yalnızlığın kış aylarında öldürücü olabileceğini söyüyor.

75 yaşından büyük olan nüfusun 2 milyona tekabül eden yaklaşık yarısının yalnız yaşadığı düşünülüyor; çoğu günlerce bazen haftalarca hiçbir sosyal temas kurmadan yaşadığını belirtiyor.

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