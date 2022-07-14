İngiltere, yeni liderini arıyor!

​​​İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında ikinci tur oylama bugün yapılacak.

İlk turda ilk üçte sürpriz yaşanmadı. Milletvekillerinin açık ara favorisi eski Hazine Bakanı Rushi Sunak en çok oyu alan aday oldu. Tabanın favorisi eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt da ikinci sırada yer aldı.



Geçen hafta istifa eden Başbakan Boris Johnson her ne kadar hiçbir adayı desteklemediğini açıklasa da onun taraftarları Dışişleri Bakanı Liz Truss’a oy verdi. Johnson’ın yeni atadığı Hazine Bakanı Nadhim Zahawi ve eski Dışişleri ve Sağlık Bakanı Jeremey Hunt ise ilk turda elendi. Hunt Rushi Sunak’ı destekleyeceğini açıkladı.



Muhafazakar milletvekilleri iki aday kalana kadar oylamaya devam edecek. Sona kalan iki adaydan hangisinin partinin başına geçeceğine ise üyeler karar verecek. Yeni başkan ve Başbakan 5 Eylül'de ilan edilecek. Johnson 5 Eylül'e kadar Başbakanlık koltuğunda oturmaya devam edecek.

PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK



İhtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak. Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyoArdından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.



Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.