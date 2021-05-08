İngiltere’de 108 yıllık menü zaman yolculuğu yaptı

İngiltere’nin Liverpool şehrinde inşaatçılar, bir restorasyon projesi sırasında 1913'ten kalma bir restoran menüsü buldu. İşçiler farkında olmadan bölgenin yerel tarihine ait çok önemli bir belgeyi ortaya çıkarmış oldu.

15 Ocak 1913 Çarşamba tarihli ve "Yamen Kafe ve Çay Odaları" adlı menü, geçtiğimiz hafta Liverpool'un merkezinde yer alan Bold Street'teki Leaf adlı kafenin kirişlerinde keşfedilen bir dizi tarihin eserin yalnızca biri. Restoranın kirişlerinde ayrıca "Yamen" adının işlendiği bir garson şapkası, iskambil oyunu talimatları ve çeşitli şişeler de bulundu.

"AKILLARA DURGUNLUK VEREN ÜRKÜTÜCÜ BİR DURUM"

Leaf'in kurucusu ve sahibi Natalie Haywood CNN’e yaptığı açıklamada, Leaf'in selefi gibi özel çaylar sattığı göz önüne alındığında keşfin "akıllara durgunluk verdiğini" ve biraz ürkütücü olduğunu söyledi.

Haywood, eşyaların daha önce ofis alanı olarak kullandığı ve özel bir etkinlik alanına dönüştürülmekte olan asma katın kirişlerinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu menü 108 yıl öncesinden tavandan düşürek geldi. Kesinlikle inanılmaz bir durum” dedi.

Bununla birlikte zamanda yolculuk eden menüde listelenen yiyecek ve içecekler arasında İrlanda yahnisi, Galli püresi, tatlı ekmek ve bezelye, ıstakoz, spagetti, Rus, Hint ve Çin çayı, dana eti, limonata, dilbalığı ve muzlu börek yer alıyor.

MENÜDEKİ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK LİVERPOOL'UN ÖNEMLİ BİR LİMAN KENTİ OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR

Menüye ilişkin yorum yapan Haywood, "Birinci Dünya Savaşı'ndan önce servis edilen yemeğin kalitesi ve standardı o kadar ileri ki, Yamen Liverpool'un en gözde mekanı olmalı. Bold Street’in artık 'bohem' bir havası var ama 1900'lerde, Londra’da kadar ‘özel’ bir alandı” yorumu yaptı.

Diğer taraftan Haywood, menüdeki geniş mutfak çeşitliliğinin, restoranın Liverpool'un hareketli bir deniz şehri olduğu bir dönemde faaliyet gösterdiğine işaret ettiğini sözlerine ekledi:

"O zamanlar Liverpool çok zengindi ve dünya deniz trafiğinin büyük bir yüzdesi limandan geçiyordu. Çok kültürlü ve şanlı bir geçmişimiz oldu ve bence bu, bir şehir olarak işlerin mutfak tarafında ileriye dönük düşündüğümüzü gerçekten kanıtlıyor" dedi.

"GELECEKTE BULUNMASI İÇİN KASITLI OLARAK BIRAKILDI"

Öte yandan, Haywood, kafeye ve eserlere biraz ışık tutmaya yardımcı olmak için yerel tarihçilere bir çağrı yaptığını ve onları nasıl kullanacağına dair tavsiyeler için bir sanat galerisiyle temasa geçtiğini söyledi.

Ayrıca Haywood, böyle bir durumda bırakıldıkları için, eşyaların gelecekte birinin keşfetmesi için "kasıtlı olarak" bırakılmış olabileceğine inandığını açıkladı. Kafe sahibi, bulunan eşyaları sergilemeyi plandığını ve menüye 108 yıl öncesinde iki yemeği ekleyeceğini söyledi: İrlanda yahnisi ve Galli püresi.

KARANTİNALAR BİTİNCE ÖZEL BİR AKŞAM DÜZENLENECEK

Haywood, ek olarak İngiltere'deki Covid-19 karantinaları ortadan kalktığında ve restorasyon tamamlandığında, Yamen’in menüsüden daha geniş bir ürün yelpazesinin sunulduğu özel bir akşam düzenlemeyi planlıyor.