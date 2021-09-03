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İngiltere’de 121 kişi koronavirüse yenik düştü

İngiltere’de son 24 saatte 42 bin 76 pozitif vaka tespit edildi, 121 kişi hayatını kaybetti.

03 Eylül 2021 Cuma 20:09
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İngiltere’de 121 kişi koronavirüse yenik düştü

İngiltere’de son 24 saatte 42 bin 76 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artarak 133 bin 41’e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 6 milyon 904 bin 969’a ulaştığı bildirildi.

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