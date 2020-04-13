Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İngiltere’de 20’den fazla Kıbrıslı Türk’ün naaşı, ülkeye nakil için bekletiliyor

Birleşik Krallıkta korona virüs nedeniyle 59 Kıbrıslı Türk’ün vefat ettiği açıklanırken, bunlardan 20’den fazlasının naaşının Kuzey Kıbrıs’a getirilmek üzere morglarda bekletildiği ve bir taşıma şirketinin girişimlerine rağmen nakil işleminin korona virüs tedbirlerine takıldığı öğrenildi

13 Nisan 2020 Pazartesi 22:39
1247 Okunma
İngiltere’de 20’den fazla Kıbrıslı Türk’ün naaşı, ülkeye nakil için bekletiliyor

Birleşik Krallıkta korona virüs nedeniyle 59 Kıbrıslı Türk’ün vefat ettiği açıklanırken, güvenilir kaynaklar bu rakamın çok daha yüksek olduğu kanaatinde.

İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri zayıf olan veya Londra dışında yaşayan başka Kıbrıslı Türklerin de covid-19’a yenik düştüğüne ancak bu durumdaki kişilerin açıklanan rakama eklenmediğine kesin gözüyle bakılıyor.

Naaşlar tedbirlere takıldı. Öte yandan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 59 Kıbrıslı Türkün bir kısmının defin işlemlerinin İngiltere’de gerçekleştiği ancak 20’den fazla kişinin naaşının Kuzey Kıbrıs’a getirilmek istendiği öğrenildi.

Bir taşıma şirketinin söz konusu naaşları KKTC’ye getirmek üzere girişim yaptığı ancak bu girişimin korona virüs tedbirlerine takıldığı kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şunları söyledi:

“Yakın bir gelecekte cenazelerin getirilmesi mümkün değil” Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise cenazelerin ülkeye getirilmesinin yakın bir gelecekte mümkün olmadığını ifade etti. Atakan, “Herhangi bir cenaze ülkemize getirilmedi tabiî ki yakınlarını kaybedenlerin bu hassasiyetini anlıyorum ama bu cenazelerin ülkeye gelmesi için tüm bu kaos ortamının yatışması, normale dönmesi gerektiğini düşünüyorum”

KAYNAK: NORTH CYPRUS-UK

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kenan 2020-04-13 23:16:58

Arkadaşlar, bu haber kanalı (Gündem Kıbrıs) korsandır,yeri yurdu belli değil..Künyesinde tek bir cep telefonu numarası ve bir de Bahar Sancar adında bir karının ismi yazar o kadar..Bunu bir soruşturmamız lazım..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Korkutan ayin!
Korkutan ayin!
Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim