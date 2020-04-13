İngiltere’de 20’den fazla Kıbrıslı Türk’ün naaşı, ülkeye nakil için bekletiliyor

Birleşik Krallıkta korona virüs nedeniyle 59 Kıbrıslı Türk’ün vefat ettiği açıklanırken, güvenilir kaynaklar bu rakamın çok daha yüksek olduğu kanaatinde.

İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri zayıf olan veya Londra dışında yaşayan başka Kıbrıslı Türklerin de covid-19’a yenik düştüğüne ancak bu durumdaki kişilerin açıklanan rakama eklenmediğine kesin gözüyle bakılıyor.

Naaşlar tedbirlere takıldı. Öte yandan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 59 Kıbrıslı Türkün bir kısmının defin işlemlerinin İngiltere’de gerçekleştiği ancak 20’den fazla kişinin naaşının Kuzey Kıbrıs’a getirilmek istendiği öğrenildi.

Bir taşıma şirketinin söz konusu naaşları KKTC’ye getirmek üzere girişim yaptığı ancak bu girişimin korona virüs tedbirlerine takıldığı kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şunları söyledi:

“Yakın bir gelecekte cenazelerin getirilmesi mümkün değil” Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise cenazelerin ülkeye getirilmesinin yakın bir gelecekte mümkün olmadığını ifade etti. Atakan, “Herhangi bir cenaze ülkemize getirilmedi tabiî ki yakınlarını kaybedenlerin bu hassasiyetini anlıyorum ama bu cenazelerin ülkeye gelmesi için tüm bu kaos ortamının yatışması, normale dönmesi gerektiğini düşünüyorum”

KAYNAK: NORTH CYPRUS-UK