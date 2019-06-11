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İngiltere’de Başbakan adayları belli oldu

İngiltere’de Başbakan TheresaMay’in 7 Haziran’da gelen istifasının ardından boşalan iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği koltuğu için 10 adayın yarışacağı açıklandı.

11 Haziran 2019 Salı 12:19
İngiltere’de Başbakan adayları belli oldu
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Yeni lider adayları şöyle: Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Sağlık Bakanı Matt Hancock, Çevre Bakanı Michael Gove, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Eski Çalışma Bakanı Esther McVey, Eski Brexit Bakanı Dominic Raab, Eski Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, Eski Grup Başkanvekili Mark Harper.

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Adaylar 13 Haziran’da partinin Avam Kamarası grubunda oylanacak.
En az 17 milletvekilinin oyunu alanlar 17 Haziran’da ikinci turda yarışacak. Bu turda en az 33 milletvekilinin oyunu alanlar bir sonraki tura kalacak.

Avam Kamarasındaki parti grubu oylamaları, aday sayısı 2’ye düşene kadar devam edecek. Son 2 aday partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla kullanacağı oylarla yapılacak seçime girecek.

22 Temmuz’da sona erecek oylamanın ardından, 23 Temmuz’da partinin yeni lideri ve ülkenin başbakanlık konutu “10 Numara”nın yeni sahibi ilan edilecek.
(BRT/BBC)

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İngiltere
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