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İngiltere’de bayraklar yarıya indirildi…

İngiltere'de hükümet binalarında, 18 Ekim saat 20.00'ye kadar bayrakların yarıya indirileceği açıklandı.

15 Ekim 2021 Cuma 23:47
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İngiltere’de bayraklar yarıya indirildi…
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Hükümet binalarında, 18 Ekim saat 20.00'ye kadar bayrakların yarıya indirileceği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Partinin milletvekili David Amess'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, "Bugün iyi bir kamu görevlisini ve çok sevilen bir dost ve meslektaşımızı kaybettik" dedi.

Johnson, video mesajında, Amess için "siyasetteki en nazik, en kibar insanlardan biri" nitelemesini paylaştı.

Amess'in hayvanlara kötü muamele gibi konularda "olağanüstü" kampanya çalışmalarında bulunduğunu dile getiren Johnson, "David, bu ülkeye ve geleceğine tutkuyla inanan bir adamdı. Bugün iyi bir kamu görevlisini ve çok sevilen bir dost ve meslektaşımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Priti Patel, Amess'in ölümünün ardından milletvekillerinin güvenliğiyle ilgili sorular hakkında "zamanı geldiğinde" bir bilgilendirme yapacağını bildirdi.

Patel, Twitter'daki açıklamasında, "David, Southend halkına sonsuz bir tutku, enerji ve dürüstlükle hizmet etti. Seçim bölgesi görevlerini yerine getirirken öldürülmesi ifade edilemeyecek şekilde yürek burkucu. Bu, demokrasinin kendisine yönelik anlamsız bir saldırı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BUGÜN, KARANLIK VE ŞOK EDİCİ BİR GÜN"

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da partisinin milletvekili Jo Cox'un 2016'da seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırıda öldüğünü hatırlatarak, "Bugün, karanlık ve şok edici bir gün. Bütün ülke bunu hissedecek, belki daha da çok, çünkü ne yazık ki daha önce da bunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Amess'in öldürülmesi nedeniyle devlet kurumlarındaki bayrakların 18 Ekim saat 20.00'ye kadar yarıya indirileceği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini defalarca bıçakladı.

Amess, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Essex polisi, saldırıyla ilgili 25 yaşında bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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