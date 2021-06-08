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İngiltere'de bir yılda 118 kadın öldürüldü

İngiltere'de 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, Sarah Everard'ı kaçırıp tecavüz ettiği itirafında bulundu.

08 Haziran 2021 Salı 16:28
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İngiltere'de bir yılda 118 kadın öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Everard'ı öldürdüğü öne sürülen polis memuru Wayne Couzens, Old Bailey Mahkemesinde, adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını kabul etti.

Couzens, Sarah Everard'ın ölümünün sorumluluğunu da üstlendi.

Tepki çeken cinayet ve anma törenine müdahale

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aynı gün Everard'ı anma törenine müdahale eden polis, en az 4 kadını gözaltına almıştı.

Hükümetin tedbir alması isteniyor

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek, hükümetten daha sert tedbirler almasını istemişti.

Son Güncelleme: 08.06.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
İngiltereCinayetTecavüzKadın Cinayetleri
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