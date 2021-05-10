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İngiltere’de bugün hiç ölüm olmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, normalleşme sürecine ilişkin yeni detaylar açıkladı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:51
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İngiltere’de bugün hiç ölüm olmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin daha önce öngörüldüğü gibi İngiltere’de kısıtlamaların 17 Mayıs’ta bir kademe daha gevşetileceğini teyit ederek, normalleşme sürecine ilişkin yeni detaylar açıkladı.

Konuşmasına, “gösterdiği sabır ve fedakarlıktan dolayı” herkese teşekkür ederek başlayan Johnson, yeni döneme geçmek için belirlenen kriterlerin sağlandığını, ancak tüm tedbirleri bir kenara koyamayacaklarını anlattı.

Hükümetin açıkladığı takvime uygun olarak 17 Mayıs’tan itibaren pubların, restoranların, kafelerin iç mekanları açılacak, oteller müşteri kabul etmeye başlayacak, sinema ve tiyatrolar uzun aradan sonra perdelerini izleyiciye açacak.

Yeni dönemde okulların ortak alanlarında ve sınıflarda öğrencilerin maske takması zorunluluğu da kaldırılacak.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Başbakanı Boris Johnson
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