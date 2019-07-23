İngiltere’de bugün yeni başbakan belli olacak. En güçlü aday ise eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson.

Boris Johnson’un Başbakanlığı ise istifaları getirdi.

İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Brexit konusunda sert polemiğe girdiği Boris Johnson’ın liderliğini ilanından önce istifa etti.

Maliye Bakanı Philip Hammond ile Adalet Bakanı David Gauke ise Johnson’ın lider seçilmesi halinde istifa edeceklerini duyurmuştu.

Muhafazakar Parti’de liderlik yarışının sonucu ise bugün açıklanacak.

Geçtiğimiz gün de İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile Adalet Bakanı David Gauke, Johnson’ın lider seçilmesi halinde istifa edeceklerini duyurmuştu.

Johnson’ın lider seçilmesi halinde başta rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bir dizi bakanın daha istifası bekleniyor.

Muhafazakar Parti’nin yeni lideri, başbakanlık görevini 24 Temmuz’da May’den devralacak.