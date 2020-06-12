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İngiltere’de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 481'e yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 202 artarak 41 bin 481'e yükseldi.

12 Haziran 2020 Cuma 17:16
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İngiltere’de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 481'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 202 kişi daha hayatını kaybetti, toplam sayı 41 bin 481'e çıktı. Vaka sayısı ise 1541 artarak 292 bin 950'ye ulaştı.

Son 24 saatte 193 bin 253 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 6 milyon 434 bin 713'e yükseldi.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Hükümet geri adım attı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

Son Güncelleme: 12.06.2020 18:02
Anahtar Kelimeler:
İngiltereCovid-19Koronavirüs
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