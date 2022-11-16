Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107
Flaş Haber
Birbirlerini suçladılar!
Kapat

İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 20:31
17 Okunma
İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde



İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2 ve yıllık bazda 11,1 yükseldi.

Eylülde yıllık yüzde 10,1 artan TÜFE'ye ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,7 yükseleceği yönündeydi.

ONS, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 1977'den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini belirtti.

Enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 6 kez görüldü.

Ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 yılları arasında enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü görülmüştü.

Enflasyon ekimde yüzde 11,1 artarak çift hanede kalırken, verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kısa vadeli para politikası yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan, Fransa'ya, Senatosunun kararıyla ilgili protesto notası verdi
Azerbaycan, Fransa'ya, Senatosunun kararıyla ilgili protesto notası verdi
İbre Ukrayna'ya döndü!
İbre Ukrayna'ya döndü!
“Başka bir kadınla otelde bastım”
“Başka bir kadınla otelde bastım”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim