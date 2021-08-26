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İngiltere'de eylem başlatan "çevreci grup" sokaklarda 120 ton çöp bıraktı

İngiltere'de 23 Ağustos'ta 2 haftalık eylem başlatan çevreci grup "Extinction Rebellion" aktivistleri, 2019'daki gösterilerde başkent Londra sokaklarında 120 ton çöp bıraktı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 10:12
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İngiltere'de eylem başlatan "çevreci grup" sokaklarda 120 ton çöp bıraktı

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, 2019'daki gösterilerde başkentteki sokak ve meydanları kapatan grup, arkasında 120 ton çöp bıraktı ve bu çöpün temizlenmesi belediyeye 50 bin sterline mal oldu.

İşçi Partisi Milletvekili Nickie Aiken, seçim bölgesi sokaklarından kaldırılması gereken 120 ton çöpün yaklaşık 50 bin sterline mal olduğunu açıkladı.

"Extinction Rebellion" grubundan bir sözcü ise çöpün temizlenmesinin belediyeye ek bir maliyeti olmadığını savunarak, "Toplanan 120 ton çöp iki haftalık bir süre içinde gerçekleşti. Bu rakamı karşılaştırmak gerekirse, Londra'nın 2016-2017 yeni yıl kutlamaları sırasında Westminster sadece bir gecede 85 ton çöpü temizledi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, fosil yakıtların kullanımına da şiddetle karşı çıkan "Extinction Rebellion" grubunun kurucularından Dr. Gail Bradbrook, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, dizel araç kullandığını itiraf etmiş, çocuklarını spor müsabakalarına götürmek için buna ihtiyacı olduğunu ve elektrikli araca parasının yetmediğini söylemişti.

Bradbrook, "Bazı şeyler sistemik sorunlar, öyle değil mi? Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"Çevreci grup" Londra'da 2 haftalık eylem başlattı

Extinction Rebellion, 23 Ağustos'ta Londra'da 2 hafta sürecek eylemine başlamıştı. Başkentin en işlek sokak ve meydanlarını kapatarak dans eden ve oturma eylemi düzenleyen çok sayıda gösterici, yer yer trafiğin akışına da engel oluyor.

Gruptan yapılan açıklamada, Extinction Rebellion'ın "iklim ve ekolojik kriz sebeplerini hedef almak için" Londra'da yeniden sokaklarda olacağı belirtilmişti.

Polisten yapılan açıklamada ise protestoların 4 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiği ifade edilerek, bu sürede şehirde aksaklıklar yaşanabileceği vurgulanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komiser Yardımcısı Matt Twist, Extinction Rebellion'ın daha önce de Londra'da 3 uzun süreli gösteri yaptığını, bunlar sırasında metro ve otobüs hatlarının kesintiye uğradığını hatırlatmıştı.

Herkes gibi Extinction Rebellion'ın da toplanma ve protesto hakkı olduğunu kaydeden Twist, "Ancak bu haklar, kısıtlı ve başkalarının haklarına uygun olmalı. Londra'daki ciddi aksamalara neden olma ve yasal işlerin devam etmesini engelleme hakkına sahip değiller." ifadesini kullanmıştı.

Grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Son Güncelleme: 26.08.2021 16:35
Anahtar Kelimeler:
İngiltereçevreci Grupçöp
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