Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün daha tutuklu kalacak
Vietnamlı zanlı Nguyen 8 gün...
Gardiyanın cezası belli oldu
Gardiyanın cezası belli oldu
32 yıl hapis cezası
32 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Oruç Reis için yeni Navtex
Kapat

İngiltere’de hemşire 8 bebeği öldürdü

İngiltere’de 8 bebeği öldürdüğü, 10 bebeği de de öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire Lucy Letby, yarın hakim karşısına çıkarılacak.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:08
741 Okunma
İngiltere’de hemşire 8 bebeği öldürdü

İngiltere’de 8 bebeği öldürdüğü, 10 bebeği de de öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan hemşire Lucy Letby, yarın hakim karşısına çıkarılacak.

İngiltere, kan dolduran bebek ölümlerini konuşuyor. Countess of Chester Hastanesi'nde 2015-2016 yıllarında bebek ölümlerinin yaşanmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bebeklere yapılan otopsi sonucunda, prematüre bebeklerin kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle öldüğü tespit edildi.

4 yıl süren soruşturma kapsamında ölümlerle bağlantısı olabileceği gerekçesiyle Lucy Letby adlı bir hemşire 8 bebeğin öldüğü, 10 bebeği de öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Letby’nin, yürütülen soruşturma kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında da yeni doğan biriminde meydana gelen bebek ölümlerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Letby, yarın Warrington Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paşinyan: Kabul etmeseydim 20 bin asker kuşatmaya düşecekti
Paşinyan: Kabul etmeseydim 20 bin asker kuşatmaya düşecekti
Berlin'de camiye saldırı
Berlin'de camiye saldırı
Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek
Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim