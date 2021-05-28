İngiltere’de kısıtlamaların kaldırılması erteleniyor mu? Başbakan Jonhson açıkladı

Corona virüs ile mücadelede en başarılı ülkelerin başında gelen İngiltere’de vaka sayıları artmaya başladı.



Hindistan varyantının ülkeyi etkisi altına almaya başladığı bildirilirken Başbakan Boris Johnson, varyantın İngiltere'nin yeniden açılmasını engelleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.



Başbakan Johnson yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasının öngörüldüğü tarihten önce ilk olarak Hindistan'da tespit edilen varyantın İngiltere'de hızla yayılması nedeniyle ülkenin planlanandan daha uzun süre beklemesi gerekebileceğini belirtti.



Johnson, daha önce İngiltere için tüm kısıtlamaların 21 Haziran'da kaldırılmasını planlayan bir yol haritası hazırlamıştı, ancak varyantın hızlı yayılmasının bu planı tehdit edebileceğini söyledi.

‘BEKLEMEMİZ GEREKEBİLİR’



Başbakan Johnson, ülkedeki karantina durumunun sonraki adımının aşı takviyelerinin varyanta karşı ne kadar etkili olduğuna bağlı olacağını belirtirken "Şu andaki verilerde yol haritasından sapmamızı gerektirecek hiçbir şey görmüyorum, ancak beklememiz gerekebilir" dedi.



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da parlamentoya yaptığı açıklamada, kısıtlamaların 21 Haziran'da kaldırılıp kaldırılamayacağına dair 14 Haziran'da resmi bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

DÖRTTE ÜÇÜ HİNDİSTAN VARYANTI



Hancock parlamentoya, "Kısıtlamaları ancak güvenli olursa kaldıracağız" derken daha sonra düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni corona virüs vakalarının dörtte üçünün Hindistan varyantı (B.1.617.2) olduğunu söyledi.



Imperial College London'dan Profesör Neil Ferguson, ülkenin durumunun "dengeli" olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki iki ila üç hafta içinde toplanan veriler kritik olacak" dedi.



VAKA SAYILARI İKİ KATINA ÇIKTI



İngiltere’de haftalık enfeksiyon sayıları iki katına çıkarken ülkede vaka sayılarının 3 bin 500 seviyelerinden 7 bin seviyelerine çıktığı bildirildi.



Ülkede son 1 hafta içerisinde 826 kişi corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılırken bir önceki haftaya göre yüzde 20 artış kaydedildi.