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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle kahve kıtlığı yaşanıyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere, şimdi de kahve kıtlığı ile karşı karşıya kaldı. İngiltere'nin Vietnam, Endonezya ve Etiyopya'dan kahve çekirdekleri ithal etmeye çalıştığı ancak, söz konusu ülkelerden "iş gücü sıkıntısı" nedeniyle olumlu yanıt almadığı öğrenildi.

24 Nisan 2020 Cuma 15:44
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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle kahve kıtlığı yaşanıyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında olan ve kahve tiryakiliği ile bilinen İngiltere'ye Kolombiya'dan kötü haber geldi. Kolombiya'dan kahve talep eden İngiltere, koronavirüs engeline takıldı. Salgınla mücadele kampsamında sokağa çıkma yasağıyla üretimin  durma noktasına geldiği Kolombiya'nın Kahve Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı, Güney Amerika'da yetişen arabica çekirdeklerinde 'bir kıtlık' olduğunu söyleyerek, İngiltere'nin de bu kıtlıktan payını alacağını söyledi. Kahve Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı, koronavirüs kısıtlaması öncesi insanların kahve alımına yönelmesiyle stokların eridiğine dikkat çekerek, "Bir tedarikçi bu yıl 800 bin poşet kahve çekirdeği sattı. Geçen yıl aynı zamanda bu rakam 360 bindi" dedi.

“ARABİCA ÇEKİRDEKLERİNDE 'BİR KITLIK' VAR”

Asya'nın bazı kesimlerinde kısıtlamaların kaldırılması hayatın normale dönmeye başlamasıyla, tedarikçiler talep artışı görürken üretime de daha fazla yük bindiriyor. Kolombiya Kahve Yetiştiricileri Federasyonu Başkanı, Güney Amerika'da yetişen arabica çekirdeklerinde 'bir kıtlık' olduğunu söyledi. Ayrıca, İngiltere'nin Vietnam, Endonezya ve Etiyopya'dan kahve çekirdekleri ithal ettiği ancak az miktarda olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsİngiltereKahve
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