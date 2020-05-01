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İngiltere’de koronavirüsten sonra kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetlerinin askıya alınması sonucu ülke genelinde yaklaşık 18 bin kanser hastasının ölebileceği belirtildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 09:16
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İngiltere’de koronavirüsten sonra kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetleri çöktü. Ülkede koronavirüs salgının ardından kanser hastaları için alarm verildi. İngiliz kanser uzmanları, ülkede yeni teşhis edilen 6 bin 270 kanser hastasının koronavirüs tedavisine öncelik verilmesine bağlı olarak gelecek 12 ay içerisinde ölebileceğini ve ülkedeki tüm kanser hastaları dikkate alındığında bu sayının 17 bin 915’e ulaşabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılar, bazı ölümlerin kanserli kişilerin koronavirüse yakalanması sonucu gerçekleşeceğini, bazılarının ise tanı konulmakta geç kalınması veya kemoterapi gibi geciken tedaviler sonucu yaşanacağını öngörüyor.

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