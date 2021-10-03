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İngiltere'de tedarik sıkıntısı sürüyor: Raflar boşaldı

İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları başkent Londra'daki çeşitli marketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.

03 Ekim 2021 Pazar 09:38
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İngiltere'de tedarik sıkıntısı sürüyor: Raflar boşaldı
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İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın TIR sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor.

İngiltere'de tedarik sıkıntısı sürüyor: Raflar boşaldı - 1

Aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.

İngiltere'de tedarik sıkıntısı sürüyor: Raflar boşaldı - 3

Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliği'nden yapılan açıklamada, geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam edebileceği bildirildi.

İngiltere'de tedarik sıkıntısı sürüyor: Raflar boşaldı - 4

İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.

İngiltere'de tedarik sıkıntısı sürüyor: Raflar boşaldı - 5

Açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

Son Güncelleme: 03.10.2021 23:51
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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