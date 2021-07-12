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İngiltere’de tüm kısıtlamalar sona eriyor

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İngiltere Sağlık Bakanı milletvekillerine, İngiltere’nin bir hafta içinde koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmak için hükümetin yol haritasının dördüncü ve son aşamasına geçeceğini doğruladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:24
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İngiltere’de tüm kısıtlamalar sona eriyor

Sajid Javid’in “bu ülke için önemli bir dönüm noktası” duyurduğu bu gelişme, 19 Temmuz’da dördüncü adıma geçiş, ülke genelinde sosyal mesafe kurallarının ve sosyal temas sınırlarının kaldırıldığını görecek.

Pandemi sırasında kapatılan gece kulüpleri gibi kalan tüm işletmelerin yeniden açılmasına izin verilecek. Javid, Commons’a yaptığı açıklamada, “Hepimiz oraya ulaşmak için can atıyoruz ve hepimiz bunun tek yönlü bir yolculuk olmasını istiyoruz” dedi.

Önündeki kanıtlara dayanarak “enfeksiyon oranlarının NHS üzerinde sürdürülemez bir baskı oluşturacağına inanmadığını” söyledi. Dördüncü adıma geçmenin “doğru zaman” olduğunu söyledi ve ekledi: “Şimdi değilse, ne zaman? Bu adımı atmak için asla mükemmel bir zaman olmayacak çünkü bu virüsü yok edemeyiz.”

Dördüncü adımın bir parçası olarak, işletmeler ve büyük etkinlik organizatörleri, yayılmayı sınırlamak için “yüksek riskli” ortamlarda çifte aşılama, negatif test veya koronavirüsten kurtulma kanıtı olan “COVID pasaportlarını” kullanmaya teşvik edilecek.

Son Güncelleme: 12.07.2021 23:54
Anahtar Kelimeler:
İngiltereKısıtlamaKoronavirüs
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